Persona 5 Royal: Ryuji protagonista del nuovo Trailer, tra vita quotidiana e combattimenti

Nel corso dell'E3 2019, Atlus ha mostrato al pubblico il primo trailer di Persona 5 Royal in lingua inglese, offrendo così ulteriori dettagli sulla nuova versione del titolo.

Il JRPG, acclamato tanto dal pubblico quanto dalla critica specializzata, si prepara infatti ad approdare sul mercato videoludico in una nuova versione, rivista ed ampliata. Tra i personaggi, farà la sua prima comparsa Kasumi Yoshizawa, misteriosa studentessa pronta ad intrecciare la propria storia con le vicende di Persona 5. Ovviamente, nella versione The Royal ritorneranno anche l'intero team dei Phantom Thieves, tra le cui fila possiamo contare Ryuji Sakamoto. Fedele amico e compagno di avventure del nostro protagonista, Ryuji è il protagonista assoluto del nuovo trailer di Persona 5 Royal. All'interno del filmato pubblicato da Atlus possiamo osservare lo studente spendere il proprio tempo libero con Joker o dedicarsi a furiose battaglie. Particolarmente spettacolare la sequenza che lo vede a fianco del personaggio di Yusuke. Come da tradizione, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Ne approfittiamo per ricordarvi che la versione Royale di Persona 5 esordirà anche sul mercato occidentale. La data di pubblicazione precisa non è ancora stata comunicata da Atlus, ma il gioco resta atteso su Playstation 4 nel corso del 2020.