Persona 5 Royal, SEGA conferma: vendite record in Europa e USA

Già ampiamente apprezzato nella sua versione originale, il JRPG di Atlus ha recentemente fatto ritorno sul mercato videoludico in una ricca edizione definitiva.

Il 31 marzo 2020 ha infatti segnato l'esordio di Persona 5 Royal, con il quale è stata ampliata ed estesa l'avventura dei Phantom Thieves capitanati da Joker, il carismatico protagonista interpretato dal giocatore. Tra le aggiunte, una nuova eroina parte del team dei Ladri di Cuori, ulteriori personaggi secondari, location e un nuovo terzo semestre sblocabile. Elemento particolarmente interessante, inoltre, il gioco ha visto l'introduzione del supporto a diverse lingue occidentali, rappresentate nell'edizione originale solamente dall'inglese. In Persona 5 Royal hanno invece trovato spazio anche italiano, francese e altri idiomi: un elemento che ha sicuramente incrementato ulteriormente l'appeal del JRPG.



Per queste ragioni non sorprende eccessivamente apprendere da SEGA, in occasione del meeting di presentazione degli ultimi risultati fiscali, che Persona 5 Royal ha conseguito vendite record per la saga in Europa e USA. Nonostante la ristrettezza di copie fisiche del gioco dovuta all'emergenza sanitaria, il mercato del digitale ha saputo compensare in maniera adeguata le eventuali possibili perdite. Secondo le previsioni della Compagnia, la performance commerciale del titolo dovrebbe mantenersi su standard elevati per l'intero nuovo anno fiscale.



In attesa di apprendere dettagli ulteriori sui dati di vendita del titolo, vi invitiamo alla scoperta delle atmosfere di Persona 5 nella Tokyo di oggi.