Persona 5 Royal supera persino Half-Life 2 e GTA V: è il miglior gioco PC per MetaCritic

A pochi giorni dal debutto di Persona 5 Royal su nuove piattaforme, il titolo Atlus è riuscito ad aggiudicarsi la prima posizione nella classifica dei videogiochi con i voti più alti in versione PC.

Visitando la pagina dedicata ai giochi PC con i voti più alti sull'aggregatore di recensioni e impostando il filtro che ordina i prodotti in base alla media dei punteggi ricevuti, in prima posizione si può trovare proprio il titolo targato Atlus. All'interno della classifica, Persona 5 Royal condivide lo stesso punteggio di Disco Elysium: The Final Cut, dal quale si stacca probabilmente per pochissimo. Subito dopo i due giochi con un metascore di 97 troviamo Half-Life 2, Grand Theft Auto V, Out of the Park Baseball 2007, The Orange Box, Half-Life e Bioshock, tutti con una media di 96 e quindi differenze infinitesimali in termini di punteggio.

Per chi non lo sapesse, Persona 5 Royal è ora disponibile anche su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il titolo è inoltre approdato nel catalogo di Xbox Game Pass ed è giocabile senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati al servizio.

Sapevate che un modder ha trovato diversi elementi inutilizzati nel codice di Persona 5 Royal su PC? La versione PC di Persona Royal conferma inoltre il nome canonico di Joker.