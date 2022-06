Persona 5 Royal: svelati i DLC inclusi nelle versioni PC, Xbox e PS5

In attesa che si scoprano maggiori dettagli sulla chiacchierata versione Switch di Persona 5 Royal (il cui reveal potrebbe arrivare durante il Nintendo Direct Mini di domani), Atlus ha aggiornato il sito ufficiale della serie con importanti dettagli in merito ai contenuti del gioco su PC e console.

Il nuovo post sul portale giapponese ha infatti l'obiettivo di fugare qualsiasi dubbio in merito ai contenuti aggiuntivi che verranno resi disponibili sin da subito a chi deciderà di acquistare Persona 5 Royal su una delle piattaforme sulle quali sta per arrivare, ovvero PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Chiunque acquisterà il gioco su una di queste piattaforme avrà infatti accesso immediato a qualsiasi contenuto extra e, come ben saprete, si tratta di circa 40 DLC che permettono di utilizzare Persona aggiuntivi, costumi e altri bonus esclusivi.

Vi ricordiamo che qualche settimana fa è stato confermato l'arrivo del gioco su nuove piattaforme insieme ad altri vecchi episodi della serie e, come svelato all'Xbox Showcase, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal arriveranno su Xbox e PC Game Pass sin dal giorno del lancio.

A questo proposito, Persona 5 Royal sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PC e console.