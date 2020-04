Persona 5 Royal, temi e avatar gratis da Sony: segnalazioni dai giocatori!

Anticipata dalla pubblicazione del trailer di lancio di Persona 5 Royal, la versione definitiva dell'ormai celebre JRPG a firma Atlus è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

Con un ampio numero di contenuti aggiuntivi, tra cui nuove location, un nuovo membro dei Phantom Thieves e il supporto alla lingua italiana tramite sottotitoli, il titolo è infatti tornato a debuttare sul mercato videoludico lo scorso 31 marzo. Da allora, molti giocatori si sono calati nella Tokyo alternativa proposta da Persona 5 Royal, vestendo i panni del giovane Joker e dedicandosi all'assalto dei misteriosi "Palazzi", pronti a sottrarre i cuori ai loro proprietari.

Ebbene, sembra che il completamento della prima missione, l'infiltrazione nel Palazzo di Kamoshida, stia portando i giocatori a ricevere un piccolo ma gradito omaggio da parte di Sony. Ad alcuni giorni di distanza dal raggiungimento di questo primo traguardo, diversi utenti attivi su Reddit riferiscono infatti di aver ricevuto un codice per riscattare su PlayStation Store alcuni avatar e temi PlayStation 4 esclusivi, ispirati ovviamente a Persona 5 Royal. Direttamente in calce a questa news, potete trovare uno dei messaggi pubblicati dagli appassionati presenti sul noto forum. Anche voi avete ricevuto un omaggio simile?



Restando in tema di festeggiamenti legati alla pubblicazione del JRPG, ricordiamo che Atlus ha da poco pubblicato i filtri Instagram ufficiali di Persona 5 Royal!