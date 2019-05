Persona 5 Royal: il Terzo Semestre e le novità narrative in tre gameplay

Come promessoci di recente dagli autori di Atlus, la software house nipponica confeziona dei gameplay trailer di Persona 5 Royal focalizzati sulle novità contenutistiche e di gameplay che andranno a tratteggiare questo attesissimo progetto.

Grazie ai tre video (rigorosamente in lingua giapponese) realizzati da Atlus, la casa di sviluppo del Sol Levante e i vertici di SEGA ci permettono di sbirciare tra le pieghe delle novità narrative, ludiche e artistiche che caratterizzeranno l'opera.

Il titolo graviterà attorno alla figura della studentessa Kasumi Yoshizawa, una giovane ragazza appena trasferitasi in città e desiderosa di entrare a far parte dei Phantom Thieves per compiere una misteriosa missione. Nel terzetto di nuovi contributi filmati di Atlus possiamo ammirare Kasumi e alcuni frangenti di gameplay dedicati al Terzo Semestre, una delle tante aggiunte alla trama di Persona 5 che il team diretto da Daiki Itoh innesterà negli eventi della campagna principale per rendere ancora più appassionante questo capolavoro della produzione action-ruolistica nipponica.

Persona 5 Royal sarà disponibile in Giappone a partire dal 31 ottobre: la versione destinata agli appassionati di JRPG in Europa e Nord America si farà attendere fino al 2020, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4.