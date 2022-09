Persona 5 Royal: il TGS 2022 ci ricorda che sta per arrivare su Xbox Game Pass

L'evento Xbox relativo al Tokyo Game Show 2022 si è aperto con un nuovo trailer di Persona 5 Royal, ormai sempre più vicino al suo debutto sulle piattaforme Microsoft dopo aver già lasciato il segno su PlayStation 4.

Persona 5 Royal, ricordiamo, arriverà su Xbox Series X/S, Xbox One e PC (ma anche PlayStation 5 e Nintendo Switch) il prossimo 21 ottobre 2022, e sempre nella stessa data sarà incluso anche all'interno di Xbox Game Pass, pronto quindi per essere giocato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati al servizio. Per il resto il trailer ha offerto un mix di sequenze narrative dall'alto tasso di adrenalina e spettacolarità, mostrandoci in successione tutti i più importanti personaggi dell'apprezzatissimo JRPG targato Atlus.

Il filmato del TGS 2022 fa seguito ad un ulteriore video di Persona 5 Royal per Xbox Game Pass pubblicato il 14 settembre, che ha inoltre svelato i requisiti di sistema per PC. Oltre al quinto capitolo, la serie Persona è destinata ad essere protagonista su Xbox anche in futuro: come già rivelato in precedenza, sia Persona 3 Portable che Persona 4 Golden sbarcheranno sul Game Pass in data ancora da definire.

Per restare in tema, non perdetevi il nostro speciale sui giochi di Persona in arrivo su Xbox Game Pass e non solo, con approfondimenti su tutti i giochi della serie.