Persona 5 Royal torna a mostrarsi in 60 minuti di gameplay

Gematsu ha pubblicato un video che mostra ben 60 minuti di gameplay tratti dalla versione inglese di Persona 5 Royal per PlayStation 4, in uscita il prossimo 31 marzo in Occidente. Questa riedizione aggiunge numerosi contenuti inediti oltre ad integrare la traduzione italiana dei testi.

Sono tante le differenze tra Persona 5 e Persona 5 Royal, tra queste citiamo non solo l'adattamento dei testi nella nostra lingua ma anche una nuova sequenza d'apertura con una traccia musicale inedita (Colors Flying High), ben 20 brani musicali aggiuntivi per la colonna sonora, un nuovo Phantom Thief (Kasumi Yoshizawa) ed un confidente (Takuto Maruki) non presente nell'edizione originale. Presente anche un terzo semestre inedite e una nuova location da esplorare (Kichijoji) e nuovi attacchi per i personaggi.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Persona 5 Royal in italiano, abbiamo avuto modo di provare recentemente una demo del gioco già tradotta nella nostra lingua, in attesa della versione completa disponibile da fine marzo in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Persona 5 arriverà anche su Nintendo Switch? Atlus invita i giocatori a non perdere le speranze ed a continuare a richiedere il porting a gran voce, al momento non sono state prese decisioni in merito dalla compagnia.