Persona 5 Royal sarà tradotto in italiano, è ufficiale

Atlus, lo sviluppatore dell’acclamata serie di Persona, apre le porte ad un maggior numero di giocatori sottotitolando una delle sue serie più amate in più lingue, tra cui l'italiano.

Per la prima volta in assoluto nella storia della serie Persona, infatti, Persona 5 Royal sarà disponibile in versione completamente sottotitolata nelle seguenti lingue: Inglese, Francese, Italiano, Tedesco e Spagnolo, offrendo così una nuova esperienza di gameplay legata a Persona.

“Siamo davvero felici di poter portare sul mercato ulteriori localizzazioni di Persona 5 Royal, estendendo così l'esperienza di gioco a tutti i nostri fan Francesci, Italiani, Tedeschi e Spagnoli di tutto il mondo” afferma Jon Bailey, Brand Director di Atlus.

Mentre il mondo si prepara ad immergersi nella nuova esperienza RPG di Persona 5 Royal, i Ladri Fantasma sono stati impegnati a pianificare la loro prossima rapina. Indossa la maschera di Joker e unisciti ai Ladri Fantasma. Esplora Tokyo, scopri nuovi amici e confidenti, sblocca nuovi Persona, personalizza il tuo Covo dei Ladri e scopri un arco narrativo mai visto prima, scene animate, finali alternativi e altro ancora!

Persona 5 Royal "ruberà il tuo cuore" il 31 marzo 2020, in esclusiva su PlayStation 4, disponibile nelle edizioni Launch Edition e Phantom Thieves Edition, preorder già attivi presso i principali rivenditori.