Persona 5 Royal: primo trailer in inglese dall'E3 2019

In occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, Atlus ha pubblicato il primo trailer in lingua inglese di Persona 5: Royal, la versione riveduta e corretta di Persona 5 in arrivo anche in Occidente su PS4 nel corso del 2020. Il filmato è disponibile in cima alla notizia.

Il trailer ci permette di dare un'occhiata ai personaggi, alle ambientazioni e alle meccaniche di gioco principali dell'avventura, per la prima volta con il voice acting in lingua inglese.

L'avventura si focalizzerà sulla studentessa Kasumi Yoshizawa, un'intraprendente ragazza trasferitasi in città per entrare a far parte dei Phantom Thieves e portare a termine una misteriosa missione. Nel cast dei personaggi ci sarà spazio anche per il nuovo consulente scolastico Takuto Maruki, che seguirà da vicino le azioni di Kasumi e dei suoi nuovi amici.

Segnaliamo inoltre che Persona 5: Royal proporrà tutti i contenuti della versione originale di Persona 5, proponendo un mondo di gioco più dinamico, con texture più definite, modelli poligonali migliorati e diverse modifiche all'interfaccia.

Ricordiamo che la versione occidentale del gioco è attesa in uscita su PlayStation 4 nel corso del 2020. Vi lasciamo con la visione del nuovo trailer riportato in cima alla notizia. Se volete saperne di sul titolo, vi rimandiamo a un video che mostra tutte le novità di Persona 5: Royal.