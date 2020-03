Persona 5 Royal: il trailer di lancio italiano anticipa l'uscita del gioco

Atlus annuncia l'arrivo di Persona 5 Royal con un nuovo trailer italiano del gioco che mostra i principali riconoscimenti ottenuti dal gioco in attesa del lancio previsto per martedì 31 marzo su PlayStation 4.

"I ladri fantasma tornano in Persona 5 Royal in esclusiva per PlayStation 4 il 31 Marzo, 2020 con la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition e speciali bundle digitali, sono aperti i pre-order. I pre-order digitali offriranno come bonus un tema di Persona 5 Royal e tutti I DLC di Persona 5."

La Launch Edition in formato fisico include il gioco con custodia Steelbook e un tema dinamico, mentre i bundle digitali includono un pack di costumi aggiuntivi (Persona 5 Royal Ultimate Edition) e il Kasumi Costume Bundle (Persona 5 Royal Deluxe Edition), inoltre viene reso noto che sempre da domani un set di DLC sarà disponibile su PlayStation Store: Kasumi Costume Bundle, Battle Bundle, Persona Bundle e DLC Bundle.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Persona 5 Royal ricordandovi che questa nuova edizione presenta sottotitoli in italiano, a differenza della versione standard uscita nel 2017 che non riceverà l'aggiornamento per il nostro idioma, restando quindi disponibile unicamente in lingua inglese.