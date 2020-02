Persona 5 Royal: per SEGA, le vendite del JRPG sono inferiori alle aspettative

Dopo il grande successo di pubblico e critica riscosso dal quinto capitolo della serie Persona, SEGA ha deciso di portare sul mercato una sua riedizione ampliata dall'introduzione di molteplici contenuti.

È così nato Persona 5 Royal, titolo ancora una volta disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 pro. La produzione è stata protagonista di un lancio in differita tra Giappone ed Occidente. Le nuove avventure dei Phatom Thieves hanno infatti registrato il proprio debutto nel Sol Levante lo scorso 31 ottobre 2019, mentre il JRPG deve ancora raggiungere le città e gli scaffali videoludici del Vecchio Continente.

Ad ogni modo, recentemente SEGA ha espresso alcune prime considerazioni sui risultati commerciali conseguiti da Persona 5 Royal nei primi mesi di presenza sul mercato nipponico. Prendendo in considerazione l'ultimo trimestre dello scorso anno (ottobre - dicembre 2019), la Compagnia ha dichiarato che le performance di vendita del titolo si sono attestate al di sotto delle aspettative.



La situazione potrebbe cambiare con la pubblicazione del gioco in Occidente, attesa per il 31 marzo 2020. A differenza di quanto accaduto con l'originale Persona 5, lo ricordiamo, Persona 5 Royal includerà sottotitoli in lingua italiana. In chiusura, segnaliamo inoltre che in futuro potrebbe ridursi il ritardo tra pubblicazione in Giappone ed Europa dei giochi della serie Persona.