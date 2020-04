Persona 5 Royal: la versione PC compare su Amazon France, si tratta di un errore?

Giornata movimentata sulle pagine di Amazon France per i fan dei titoli PlayStation. Dopo aver listato la versione PC di Days Gone, sul sito francese di Amazon è comparsa anche la versione per PC Windows di Persona 5 Royal, altra esclusiva per PS4.

Come successo poco prima per Days Gone, anche Persona 5 Royal è stato listato con una versione per PC Windows con tanto di codice Asin. Il titolo è "attualmente indisponibile" e privo di anteprima. Ovviamente la notizia è stata subito ripresa da diversi insider su Twitter e tuttavia i dubbi che vi sia un possibile errore da parte di Amazon iniziano ad essere legittimi. Questa volta parliamo di un titolo sviluppato da Atlus il cui porting è stato richiesto a gran voce dai fan per più di una piattaforma, senza risultati concreti. Dopo che Sony ha deciso di cedere per un'esclusiva di successo come Horizon Zero Dawn, le speranze dei giocatori PC di vedere altri titolo PS4 sui propri desktop è cresciuta alle stelle ma è davvero possibile che si vada in questa direzione?

Come sempre, in attesa di annunci ufficiali o smentite, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Che ne pensate? Annunci in arrivo o semplice errore?