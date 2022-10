Persona 5 Royal: la versione PC conferma il nome canonico di Joker

Accolta alla grande dall'utenza Steam, la versione PC di Persona 5 Royal è finalmente disponibile da alcuni giorni, e sembra che la nuova edizione dell'acclamato JRPG di Atlus abbia già svelato - o meglio, confermato un dettaglio che riguarda da vicino Joker, il principale protagonista dell'avventura.

Stando a quanto viene riportato dal canale YouTube Faz, esiste un metodo per scoprire il vero nome di Joker. Si tratta di eseguire il gioco in una lingua che non sia la predefinita, quindi giungere al momento in cui assegnare un nome personalizzato a Joker, e a questo punto resettare la lingua predefinita. Al termine dei passaggi, il gioco imposterà autonomamente il nome di default del protagonista: Ren Amamiya.

Per molti si tratterà di una sorpresa assoluta, tuttavia è un dettaglio già emerso all'interno della serie animata Persona 5 the Animation: The Day Breakers ed anche nel rythm game Persona 5: Dancing in Starlight. Quanto apprendiamo dalla versione PC del gioco principale ci fornisce quindi una conferma definitiva sul nome canonico di Joker. E voi, eravate già a conoscenza di questa informazione riguardante il protagonista del JRPG di SEGA e Atlus?

La versione PC del titolo sta fornendo numerosi spunti per scoprire nuovi segreti e retroscena, con alcuni fan che hanno già individuato degli elementi inutilizzati nel codice di Persona 5 Royal.