Persona 5 Royal: la Video Anteprima della versione italiana prima della recensione

La nuova versione del capolavoro Atlus si prepara ad approdare su PlayStation 4: in questo video, vi raccontiamo le nostre impressioni preliminari su Persona 5 Royal in attesa della recensione.

Riallacciandosi agli eventi narrati nell'epopea originaria, il team diretto da Daiki Itoh ha innestato degli elementi inediti nella campagna principale per rendere ancora più appagante l'esperienza fornita agli appassionati della serie e, più in generale, ai fan delle produzioni action ruolistiche provenienti dal Sol Levante.

Nei panni della stutendessa Kasumi Yoshizawa e con l'aiuto dei Phantom Thieves, gli esploratori del microcosmo GDR di Persona 5 Royal potranno così percorrere le strade di Kichijoji e approfondire la conoscenza dei singoli protagonisti dell'opera. Tra le novità più importanti del titolo, è davvero impossibile non citare l'aggiunta di un intero capitolo che corre parallelamente alle attività scolastiche del Terzo Semestre e l'ampliamento delle meccaniche di combattimento ed esplorazione grazie al Rampino di Joker, un elemento già intravisto nelle arene digitali di Super Smash Bros. Ultimate.

Per ogni approfondimento ulteriore sulla nuova fatica digitale di Atlus, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Persona 5 Royal a firma di Icilio Bellanima per ingannare l'attesa fino al lancio del titolo, previsto qui in Italia per il 31 marzo su PlayStation 4.