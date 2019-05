Persona 5 Royal: video comparativa tra le nuove location e la Tokyo reale

I colleghi di Twinfinite hanno colto al volo l'occasione offertagli dagli ultimi gameplay trailer di Persona 5 Royal per confezionare un filmato comparativo che mette a confronto il frizzante quartiere di Tokyo, Kichijoji, e le ambientazioni di una delle location inedite del kolossal JRPG di Atlus in esclusiva su PS4.

Con i suoi vicoli pieni di negozi e un'atmosfera giovanile, la zona di Kichijoji ad ovest dell'immensa area metropolitana di Tokyo è una delle aree più amate dagli sviluppatori e dai fumettisti del Sol Levante: sotto le luci abbaglianti dei locali che popolano le strade di Kichijoji si muovono infatti i protagonisti di capolavori della produzione artistica giapponese come Great Teacher Onizuka e, ovviamente, Shin Megami Tensei.

In Persona 5 Royal ritroveremo ad esempio la Sun Road, la strada coperta del distretto dedicato allo shopping di Kichijoji, o la via che porta all'ingresso al Tempio Gessoji: come per ogni altro scenario che farà da sfondo alle avventure dei Phantom Thieves nell'ultima opera diretta da Daiki Itoh, anche in questa nuova ambientazione la cura per dettagli sarà a dir poco maniacale e contribuirà ad immedesimarci nei personaggi di Kasumi e degli altri protagonisti dell'opera.

Vi lasciamo perciò al nuovo filmato comparativo e vi ricordiamo che Persona 5 Royal sarà disponibile in madrepatria a partire dal 31 ottobre: la data di uscita occidentale non è stata ancora annunciata ma, grazie all'ultimo aggiornamento fornitoci da Atlus, sappiamo che avverrà nel 2020 e, come per la versione nipponica, continuerà ad essere proposto rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4.