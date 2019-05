Persona 5 Royal: un video mostra la nuova location di Kichijoji

Continuano ad arrivare brevi aggiornamenti su Persona 5 Royal, tramite il canale Twitter ufficiale di Atlus, che anche oggi ha mostrato un nuovo video che svela per la prima volta una delle nuove location di Persona 5, l'area downtown di Kichijoji.

Protagonisti del video sono Joker, Morgana e Ryuji, che si recano appunto in quell'area, dove sappiamo da alcuni video precedenti, che ci sono posti dov'è possibile giocare a biliardo e freccette, ad esempio.

La scena avviene il 5 Giugno, quindi in prossimità dell'inizio dell'estate. La storia di Persona 5 inizia ad Aprile, il che significa che l'area di Kichijoji sarà sbloccabile nelle prime fasi del gioco.

DualShockers ha offerto anche una traduzione di quanto visto nel video, che vi proponiamo di seguito:

Morgana: "Wow, così ecco com'è Kichijoji... con questa galleria coperta sembra totalmente fiversa da Shibuya."

Ryuji: "Vero? Non veniamo mai qui, quindi anche solo camminare in questa zona è emozionante, no?"

Joker: "Dai, andiamo a giocare a freccette"

Morgana: "Sì, andiamo. Vi mostrerò la mia tecnica eccezionale"

Una partita a freccette dunque all'orizzonte per i protagonisti. Persona 5 Royal uscirà nel 2020 in Occidente, anche se la data d'uscita vera e propria non è stata ancora stabilita, mentre in Giappone sarà disponibile già dal 31 Ottobre. Cosa vi aspettate dal videogame di Atlus?