Persona 5 Royale: un video di gameplay mostra la nuova meccanica dei Mementos

Atlus ha pubblicato sul suo account giapponese di Twitter un nuovo video di Persona 5 Royale. Il breve filmato mostra una sessione di gameplay dedicata alle nuove meccaniche di gioco, in particolare relative ai Mementos.

Il video arriva a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del prologo di Persona 5 Royale, riedizione del JRPG che vanterà una parte di storia inedita e nuove location, tra cui quelle dedicate al tempo libero.

Quando si arriva in una stanza Mementos, potrebbe esserci la probabilità che la stanza sia completamente immersa nel buio. Inoltre, rari e potenti mostri potrebbero nascondersi nell'oscurità. Nel video Morgana spiega che il Mementos è la fusione collettiva di tutte le coscienze e che quindi tutto l'ambiente circostante è soggetto a cambiamenti improvvisi. Questo tipo di meccanica era già stata svelata da Atlus ma è la prima volta che si vede un frammento di gameplay al riguardo.

Vi ricordiamo che Persona 5 Royale uscirà il 31 ottobre sul mercato giapponese ed è previsto per la primavera del 2020 nel resto del mondo, in esclusiva su PlayStation 4. Come sempre, vi terremo aggiornati.