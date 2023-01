Persona 5, Ryuji dimenticato dai fan orientali: la community non ci sta!

L'inizio del 2023 ha visto l'elezione dei personaggi di Persona 5 preferiti dai fan del sud-est asiatico, tramite un sondaggio ufficiale proposto da Atlus e SEGA alla community.

I risultati dell'indagine statistica hanno premiato - prevedibilmente - il protagonista Joker, seguito a ruota da Makoto Nijima, beniamina del pubblico sin dal debutto del titolo nel 2017. A conquistare la medaglia di bronzo è stata invece Kasumi Yoshizawa, Ladra di Cuori introdotta come novità nel gioco con il lancio di Persona 5 Royal. Un podio che tutto sommato potrebbe mettere d'accordo quasi tutti, per una classifica le cui ultime posizioni hanno invece scatenato il dibattito tra i fan.

Il microcosmo di Reddit ha infatti reagito con sorpresa alla presenza di Ryuji in penultima posizione. Nella classifica generata dal sondaggio, il fedele amico del protagonista supera infatti in popolarità solamente Haru. Tra gli ultimi personaggi ad unirsi ai Phantom Thieves, la ragazza fatica in effetti a fare breccia nei cuori dei giocatori di Persona 5. L'esatto contrario di Ryuji Sakamoto, che è invece al fianco di Joker sin dai suoi primi passi nel mondo del JRPG. Caotico e irascibile, ma di buon cuore, Ryuki pare essere apprezzato soprattutto dal pubblico occidentale, che su Reddit sta cercando di comprendere le ragioni che lo hanno relegato solamente in penultima posizione nel sondaggio proposto ai giocatori asiatici.



Mentre riflettete sull'identità del vostro personaggio preferito, segnaliamo che Persona 5 ha ormai superato quota 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo.