Persona 5: ultimo giorno per scaricarlo dalla PlayStation Plus Collection

A partire da mercoledì 11 maggio, Persona 5 verrà rimosso dal catalogo PlayStation Plus Collection, avete dunque ancora poche ore di tempo per aggiungere il gioco alla vostra libreria, una volta rimosso infatti Persona 5 non potrà più essere scaricato.

Come ricorda Sony, "Persona 5 lascerà la PlayStation Plus Collection l’11 maggio. Aggiungi il titolo alla tua raccolta di giochi prima di allora per continuare ad accedervi con un abbonamento PlayStation Plus. Persona 5 e la PS Plus Collection sono disponibili per i possessori di PS5 con un abbonamento PlayStation Plus attivo."

La notizia della rimozione di Persona 5 da PlayStation Plus Collection è stata accolta da numerose polemiche, in molti non si spiegano come mai un gioco possa venire rimosso dalla raccolta ma in realtà il problema riguarda probabilmente la scadenza dei diritti di utilizzo e degli accordi siglati tra Sony e Atlus/SEGA.

Avete tempo fino alle 23:59 di oggi per aggiungere Persona 5 alla raccolta dei vostri giochi su PlayStation 5, in questo caso ovviamente potrete continuare a giocarci mantenendo un abbonamento PlayStation Plus attivo, da domani il gioco non sarà più disponibile. dunque non potrete più riscaricarlo o aggiungerlo alla libreria giochi, se siete interessati dunque non c'è tempo da perdere.

Che fine farà PlayStation Plus Collection? Sony ha confermato che la raccolta continuerà ad esistere anche con il debutto dei nuovi abbonamenti Premium ed Extra in arrivo il 22 giugno.