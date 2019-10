Persona 5 Scramble: in arrivo nuove informazioni il 24 Ottobre

Lo spin-off di Persona 5 che è tuttora avvolto nel mistero, sta finalmente per togliere i primi veli e mettere le carte in tavola. Parliamo di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, annunciato qualche mese fa in sordina e rimasto un po' fuori dai radar fino al mese scorso.

A settembre infatti, Atlus rivelò che nuove informazioni sarebbero arrivate ad Ottobre, e l'azienda or ci ricorda che abbiamo una data da segnare sul calendario: i primi dettagli di Persona 5 Scrambled sarano svelati il 24 Ottobre sull'account ufficiale Twitter di Atlus.

Il reminder della software house arriva dunque a pochi giorni dal reveal ed invita gli appassionati della saga a seguire i canali social ufficiali della software house. Voi ci sarete? Cosa vi aspettate di vedere annunciato?

Come dicevamo, al momento sul gioco non si conoscono molti dettagli a parte quelli svelati nel primo trailer di Persona 5 Scrambled, nel quale veniva spiegato che oltre che a Tokyo, i giocatori avrebbero visitato altre località del Giappone, tra cui Sapporo, Sendai, Osaka e Okinawa.

Non è in ogni caso l'unico titolo della serie in sviluppo, dato che arriverà a breve in Giappone anche Persona 5 Royal, mentre il lancio occidentale è invece previsto per la Primavera del 2020. Il peso di Persona 5 Royal sarà decisamente superiore a quello di Persona 5, per cui anche in questo caso c'è da aspettarsi molte novità.