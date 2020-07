Persona 5 Scramble: confermato l'arrivo in Occidente

Un recente report finanziario di Koei Tecmo ha svelato l'arrivo di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers al di fuori del Giappone. Ciò significa che a breve anche gli utenti americani ed europei potranno acquistare e giocare il titolo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers non è altro che un musou sviluppato da Omega Force, gli autori di numerosi capitoli di Dynasty Warriors, e ambientato nell'universo della serie Atlus. Il gioco è disponibile in Giappone dallo scorso febbraio 2020 su Nintendo Switch e PlayStation 4, le stesse piattaforme sulle quali il titolo dovrebbe fare il proprio debutto a breve in Europa e Nord America.

Purtroppo nel report finanziario non ci sono informazioni precise sul periodo d'uscita del gioco nel nostro paese ed è probabile che un annuncio ufficiale con tanto di data d'uscita possa arrivare a breve. Nel caso in cui l'arrivo di nuove informazioni dovesse tardare, non è da escludere che il team di sviluppo possa proporre anche una versione PlayStation 5 con supporto a risoluzione e framerate migliorati.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un articolo dedicato alla demo di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.