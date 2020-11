Persona 5 Scramble, data d'uscita occidentale in arrivo? Avvistamenti tra i rivenditori

Con Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, la celebre serie di casa Atlus ha realizzato il proprio debutto nel genere degli action RPG, proponendo un'avventura che include i protagonisti dell'apprezzato JRPG Persona 5.

Già disponibile da tempo in Giappone, la produzione non ha ancora raggiunto i lidi del Vecchio Continente, nonostante Koei Tecmo avesse confermato una versione occidentale di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers già nel corso dell'estate di quest'anno. Per gli appassionati in attesa del titolo, tuttavia, potrebbero essere in dirittura di arrivo delle buone notizie. Una possibile data di uscita dell'edizione in lingua inglese del gioco è infatti stata avvistata presso diversi rivenditori asiatici. Tra questi ultimi figurano in particolar PS Enterprise (Indonesia), Qisahn (Singapore) e Toy Or Game (Singapore). I tre retailer riportano sia la versione PlayStation 4 sia quella Nintendo Switch come in arrivo per il prossimo 23 febbraio 2021.



Al momento, non vi è evidentemente alcuna ufficialità, poiché non sono giunti annunci in tal senso da parte di Koei Tecmo. Di conseguenza, non resta altro da fare che attendere fiduciosi aggiornamenti dalla software house. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate disponibile un provato di Persona 5 Scrable: The Phantom Strikers, in cui il nostro Antonello "Kirito" Bello vi racconta le sue prime impressioni sulla produzione.