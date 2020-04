Persona 5 Scramble: Koei Tecmo sta pianificando la traduzione per il mercato occidentale

Sembra che la possibilità di vedere Persona 5 Scramble The Phantom Strikers dalle nostre parti sia più concreta che mai. Dall'ultimo report finanziario di Koei Tecmo si apprende infatti la volontà della società di tradurre il titolo anche per il mercato occidentale.

Koei Tecmo ha inserito Persona 5 Scramble tra i prodotti "in fase di pianificazione" per la traduzione in lingua inglese, fattore che pone una seria ipoteca sulla prossima pubblicazione per i mercati europeo e americano. Il titolo dovrebbe essere destinato sia a PlayStation 4 che a Nintendo Switch, anche se al momento non è possibile conoscere ulteriori dettagli.

D'altronde anche Atlus ha più volte saggiato l'interesse dei fan per un eventuale trasposizione occidentale del gioco, attraverso una serie di sondaggi ad hoc. Persona 5 Scramble, lo spin-off in stile musou del più noto Persona 5 ha ottenuto un ottimo livello di vendite in Giappone, posizionandosi tra i titoli più venduti del mese di febbraio e sancendo il successo del prodotto sviluppato da Omega Force, già autori del celebre Dynasty Warriors.

Insomma, sembra che presto Persona 5 Scramble potrà essere giocato anche dai fan occidentali. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il provato di Persona 5 Scramble è disponibile sulle pagine di Everyeye.