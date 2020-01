Persona 5 Scramble si mostra in azione: nuovo trailer presentato all'EVO 2020

In seguito alla pubblicazione della sequenza introduttiva di Persona 5 Scramble, il titolo nato da una collaborazione tra Atlus e Koei Tecmo torna a mostrarsi in azione.

La vetrina scelta per l'occasione è quella dell'edizione 2020 dell'EVO, evento attualmente in corso di svolgimento in quel del Giappone, interamente dedicato al genere dei picchiaduro e dei giochi di lotta. Durante un'interruzione pubblicitaria è stato infatti trasmesso un nuovo spot Nintendo dedicato a Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Gli spettatori hanno così potuto dare un ulteriore sguardo alla produzione, anche alla presenza di diversi frammenti di gameplay all'interno del filmato. Come facilmente prevedibile, la sempre attenta community videoludica non ha mancato di riferire dell'avvistamento, riproposto da un appassionato nel video che trovate disponibile in apertura a questa news.

Questo nuovo spin-off videoludico dedicato ai protagonisti dell'acclamato Persona 5 è attualmente atteso su PlaySatation 4 e Nintendo Switch. Nel gioco, gli utenti avranno modo di vivere nuove avventure nei panni dei componenti dei Phantom Thieves del JRPG pubblicato da Atlus. Per maggiori informazioni su quelli che saranno i contenuti e le meccaniche di gameplay di questo action RPG, segnaliamo che sulle pagine di Everyeyey è disponibile un'anteprima di Persona 5 Scramble, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.