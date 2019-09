Persona 5 Scramble non sarà ambientato solo a Tokyo: appuntamento a ottobre per novità!

Il primo trailer di Persona 5 Scramble ha rivelato una collaborazione tra Atlus e Koei Tecmo volta a dare vita al promo action RPG della nota serie Persona.

Sul progetto, inizialmente conosciuto come Persona 5 S, non sono ancora stati condivisi molti dettagli, ma sembra che presto potremo riuscire ad acquisire qualche informazione aggiuntiva. Atlus ha infatti pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers decisamente interessante. Nonostante la breve durata, il filmato annuncia infatti che il gioco non sarà ambientato esclusivamente a Tokyo, ma permetterà al giocatore di visitare anche altre località del Giappone. In particolare, vengono menzionate:

Sapporo ;

; Sendai ;

; Osaka ;

; Okinawa;

Oltre a fornirci questa informazione, tuttavia, il nuovo trailer ci invita ad attendere il prossimo giovedì 24 ottobre! Possiamo dunque aspettarci che in occasione di questa data Atlus fornisca nuove informazioni su Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Ad ora, il gioco non dispone di una data di pubblicazione precisa. Il team di sviluppo ha tuttavia già confermato che l'action RPG approderà su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Siete curiosi di saperne di più?



In attesa di scoprire che cosa ci riserverà Persona 5 Scramble, segnaliamo ai videogiocatori che attendono la versione Royal dell'acclamato JRPG che Atlus ha recentemente pubblicato due nuovi trailer di Persona 5 Royal.