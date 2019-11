Persona 5 Scramble: le nuove immagini mostrano Sophia e il sistema di combattimento

Non paghi del primo video gameplay di Persona 5 Scramble, gli sviluppatori di Atlus ci riaccompagnano nella dimensione videoludica dello spin-off in salsa action di P5 per mostrarci delle nuove immagini di gioco di The Phantom Strikers incentrate su Sophia e sul sistema di combattimento.

Al centro di questi nuovi scatti troviamo infatti la misteriosa ragazza che sembra provenire da un diverso piano dimensionale e che sarà incaricata di perseguire un obiettivo non meglio specificato che la coinvolgerà in una serie di peripezie insieme ai Ladri Fantasma per farla "diventare una buona amica degli umani".

L'enigmatica presenza di Sophia nel cast di Persona 5 Scramble aiuterà gli autori giapponesi ad ampliare il perimetro narrativo e videoludico del kolossal ruolistico originario, grazie anche alla completa riformulazione del combat system per farla aderire ai canoni di gameplay degli action GDR occidentali. Assieme a Sophia, nel titolo troveremo anche Joker, Zenchi Hasegawa e l'immancabile combriccola dei Phantom Thieves.

Il lancio di Persona 5 Scrambles The Phantom Strikers è previsto nel corso del 2020 (presumibilmente in primavera o, al più tardi, in estate) su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Su queste pagine trovate un approfondimento su Sophia e i DLC di Persona 5 Royal.