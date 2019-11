Persona 5 Scramble: il nuovo trailer è incentrato su Ryuji Sakamoto

Continua la promozione di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, il primo Action RPG della serie in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch che uscirà in Giappone il 20 Febbraio 2020, mentre non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per l'Occidente.

Atlus ha infatti condiviso un nuovo trailer del gioco, sviluppato da Omega Force, e che questa volta è incentrato su un nuovo personaggio. Il video infatti ci presenta Ryuji Sakamoto, il cui nome in codice è Skull, ossia Teschio.

Il trailer, della durata di circa un minuto e mezzo, presenta scene tratte da cutscene, ma anche veri e propri sprazzi di gameplay, dove è possibile dare un primo sguardo alle mosse utilizzate dal personaggio.

Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate diverse news a riguardo. Sono stati svelati i DLC di Persona 5 Scramble in un video che introduce anche il personaggio di Sophia, uno dei protagonisti, ad esempio. Inoltre potete trovare il primo trailer ufficiale di Persona 5 Scramble.

Cosa vi aspettate dalla nuova incarnazione del gioco?