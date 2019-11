Persona 5 Scramble: il nuovo trailer introduce Sophia. Svelati i DLC di Persona 5 Royal

È periodo di grandi novità per Persona 5: sta infatti per arrivare Persona 5 Scramble, che sarà disponibile a partire dal 20 Febbraio 2020 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ed ha appena svelato uno dei nuovi personaggi. Si tratta di Sophia, interpretata da Misaki Kuno in giapponese.

Atlus e Sega stanno promuovendo l'action RPG in attesa dell'uscita, e così il nuovo trailer ci mostra quello che è uno dei nuovi personaggi giocabili, e un nuovo membro dei Phantom Thieves. Il suo nome in codice è Sophie, è un personaggio misterioso e molto forte, e dall'ultima scena del trailer sembra che sia un'intelligenza artificiale e può comunicare coi Phantom Thieves attraverso i loro smartphone.

Ma mentre la data d'uscita di Scramble sta per arrivare, è già uscito in Giappone Persona 5 Royal che ha debuttato al primo posto della classifica giapponese, e del quale ora sono stati svelati i primi DLC. Si tratta di Persona Q2: New Cinema Labyrinth Costume & BGM Special Set, Persona 5 Royal Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Fullmoon, e Persona 5 Royal Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Foggyday, che usciranno tutti il 14 Novembre in Giappone, e che potete vedere dettagliati nei vari video in calce alla news.

Sia Persona 5 Royal che Persona 5 Scramble arriveranno anche in Occidente nel corso del 2020, ma ancora non hanno una data d'uscita precisa ufficiale.