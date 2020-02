Persona 5 Scramble: il nuovo trailer introduce Wolf

Continua la promozione di Persona 5 Scramble da parte di Atlus e Koei Tecmo, che hanno appena diffuso un nuovo trailer del gioco, incentrato sul personaggio di Zenkichi Hasegawa, nome in codice Wolf, l'ultimo ingresso nel team dei Phantom Thieves.

Nel trailer vediamo il primo incontro di Zenkichi con i Phantom Thieves, che darà adito anche ad una delle diverse situazioni comiche che vedremo poi nel gioco. La voce del personaggio sarà quella di Shinichiro Miki, che è considerato uno dei doppiatori migliori del Giappone, per cui le aspettative sono decisamente alte.

Joker e soci torneranno in Persona 5 Scramble, e visiteranno diverse città giapponesi, tra cui Shibuya, Sapporo, Kyoto, Osaka, Sendai e Okinawa. Il gioco avrà la nuova modalità New Game +, e per tutte le altre informazioni a riguardo potete consultare sul nostro sito la nostra anteprima di Persona 5 Scramble.

Se non vi bastasse, è disponibile una demo di Persona 5 Scramble su PlayStation 4 e Nintendo Switch, anche se solamente negli store giapponesi. D'altronde purtroppo non è stata ancora annunciata un'uscita occidentale per il gioco, che invece in Giappone sarà disponibile a partire dal 20 Febbraio 2020, sempre su PS4 e Nintendo Switch.

Cosa vi aspettate dal ritorno del musou di Atlus?