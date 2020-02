Persona 5 Scramble spiegato in un video di tre minuti

Atlus ha appena diffuso un nuovo trailer di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, primo action RPG della serie, in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il video è narrato dalla voce di Sakura Futaba (personaggio doppiato da Aoi Yuuki), che spiega che genere di gioco sarà Persona 5 Scramble in soli tre minuti.

Purtroppo il trailer è stato diffuso unicamente in lingua giapponese, ma si tratta comunque di una buona occasione per vedere gameplay, cutscenes e farsi un po' un'idea di cosa c'è da aspettarsi all'uscita del gioco. Potete trovare il video come di consueto in cima alla news.

Non si tratta dell'unica novità di questi giorni sul gioco, dato che è notizia di pochi giorni fa che sarà diffusa una demo di Persona 5 Scramble il 6 Febbraio, due settimane prima dell'uscita del gioco in Giappone, il 20 Febbraio. Purtroppo attualmente non è ancora certo l'arrivo del gioco anche in Occidente, per cui anche la demo è da considerarsi rivolta unicamente al mercato giapponese.

Di recente però, Sega ha registrato il marchio Persona 5 Strikers, che secondo alcuni potrebbe essere il nome occidentale del gioco, un po' come è successo con l'ultimo capitolo di Yakuza, che in europa sarà noto come Yakuza: Like a Dragon. Insomma, mai dire mai.

Cosa vi aspettate da Persona 5 Scramble?