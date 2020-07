Persona 5 Scramble ha superato le aspettative di vendita di Atlus

Atlus Japan ha annunciato che Persona 5 Scramble The Phantom Strikers ha superato le aspettative di vendita iniziali, riscuotendo maggior successo del previsto sul mercato asiatico, con vendite che continuano ad essere positive anche a cinque mesi dal lancio.

The Phantom Strikers ha debuttato al primo posto della classifica giapponese vendendo oltre 150.000 copie al lancio e mantenendo buoni volumi di vendita delle settimane successive, Atlus al momento non ha diffuso dati precisi a riguardo e dunque non sappiamo quanto il gioco abbia effettivamente venduto.

Atlus e SEGA stanno pianificando il lancio del gioco in Occidente, presumibilmente con il titolo Persona 5 Strikers, marchio registrato alla fine dello scorso anno dalla casa di Sonic. Non ci sono tempistiche per quanto riguarda l'arrivo in Europa e Nord America, la localizzazione in lingua inglese non è mai stata annunciata ufficialmente ma Koei Tecmo (proprietaria dello studio Omega Force, sviluppatore del gioco) ha inserito P5 Scramble tra i prodotti "in fase di pianificazione", questo vuol dire che l'azienda sta pensando a come e con quali tempistiche adattare il titolo.



La demo di Persona 5 Scramble è disponibile per il download su PlayStation 4 e Nintendo Switch tramite il PlayStation Store e il Nintendo eShop giapponesi.