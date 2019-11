Persona 5 Scramble The Phantom Strikers: Atlus pubblica il primo video gameplay

Nel corso dell'ultimo evento organizzato da Atlus per illustrare il sistema di gioco e delineare i contorni narrativi di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers, gli sviluppatori giapponesi ci hanno offerto le primissime scene ingame di questo progetto destinato ad approdare nel 2020 su PS4 e Nintendo Switch.

Pur essendo completamente in lingua giapponese e senza sottotitoli in inglese, il filmato ci offre comunque degli importanti chiarimenti sulla natura della storia e dell'impianto di gioco, confermando la volontà di Atlus di lanciare il primo capitolo della serie di Persona con meccaniche da action GDR.

Il titolo ci vedrà impersonare i Ladri Fantasma e sarà ambientato a sei mesi di distanza dagli eventi conclusivi di Persona 5: il canovaccio narrativo originale darà la possibilità agli utenti di sperimentare un sistema di gioco e delle situazioni ben diverse da quelle della serie maggiore.

Rispetto al passato, l'elemento di rottura più importante sarà ovviamente quello rappresentato dal sistema di combattimento: al giocatore sarà data la possibilità di impersonare tutti i Ladri Fantasma e di ingaggiare delle frenetiche battaglie sullo sfondo dei grattacieli di Shibuya e dei pittoreschi vicoli delle aree limitrofe. Tra i personaggi chiave che faranno il loro ritorno in questo spin-off in salsa action ruolistica, ci saranno Sophia e Zenchi Hasegawa, oltre ovviamente all'immancabile Joker e alla sua combriccola di Phantom Thieves.

Vi lasciamo perciò al primo video gameplay di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers e rimaniamo in attesa di conoscere la data di commercializzazione ufficiale di questo titolo, pur sapendo che, con ogni probabilità, occorrerà pazientare fino a metà 2020 per vederlo arrivare in Occidente su PS4 e Nintendo Switch.