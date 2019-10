Persona 5 Scramble The Phantom Strikers ha una data di uscita, ecco il primo trailer

Nel corso di un livestream che si è tenuto all'alba di oggi, Atlus ha svelato nuovi dettagli su Persona 5 Scramble The Phantom Strikers (tra cui la data di lancio) oltre ad aver pubblicato il primo trailer ufficiale del gioco.

Persona 5 Scramble The Phantom Strikers uscirà in Giappone il 20 febbraio 2020 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, in edizione Standard e nella speciale Treasure Box Edition da 13.800 yen. Il gioco viene definito come "un Action RPG con una storia completamente nuova ideata dagli autori di Persona 5 e ambientata dopo gli eventi narrati nel best seller di Atlus che ha venduto oltre 2.7 milioni di copie in tutto il mondo."

Il gioco è sviluppato in collaborazione con Omega Force (team autore di Dynasty Warriors, Attack on Titan, Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors e altri musou), Atlus ha annunciato che le prime copie pubblicate in Giappone conterranno in codice che permetterà di scaricare il DLC Persona Series Battle BGM Set con i seguenti brani:

Revelations Persona (PS1) – Standard Battle (Refine Version)

Persona (PSP) – A Lone Prayer

Persona 2 Innocent Sin (PSP) – Standard Battle Music

Persona 2 Eternal Punishment (PSP) – Standard Battle Music

Persona 3 – Mass Destruction

Persona 3 Portable – Wiping All Out

Persona 4 – Reach Out to the Truth

Persona Golden – Time to Make History

Inoltre la compagnia ha annunciato la Treasure Edition che include una copia del gioco, un Artbook a colori da 48 pagine, colonna sonora completa (45 canzoni), il making of su Blu-Ray, asciugamano di Morgana e una borsa di tela, il tutto racchiuso in una confezione con artwork esclusivo.