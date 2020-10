Persona 5 Scramble, che fine ha fatto la versione occidentale? Koei Tecmo tace

Che fine ha fatto la versione occidentale di Persona 5 Scramble? Koei Tecmo ce l'aveva promessa durante la riunione con gli azionisti di luglio, ma da allora non ne ha più parlato, neppure durante l'ultimo meeting con gli azionisti organizzato per snocciolare i risultati finanziari conseguiti nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2020.

Koei Tecmo è in perfetta salute: la compagnia giapponese ha chiuso un trimestre da incorniciare, che ha visto un incremento delle vendite (+39,7%), dei profitti operativi (+145,6%), dei profitti ordinari (+151,6%) e dei profitti netti (+99,7%). Fairy Tail ha venduto 300.000 copie, mentre Harukanaru Toki no Naka de 7 - un gioco destinato al solo mercato asiatico - ha raggiunto quota 30.000 unità.

A saltare maggiormente agli occhi dei giocatori europei e statunitensi, in ogni caso, è stata una mancanza: durante la riunione Koei Tecmo non ha mai menzionato la versione occidentale di Persona 5 Scramble, facendo come se non fosse mai stata annunciata. E c'è di peggio: Siliconera ha scoperto che sono persino stati rimossi tutti i riferimenti ad essa dal report finanziario dello scorso trimestre! È come se la compagnia giapponese stesse provando a cancellare le tracce dell'edizione occidentale del gioco. Cosa sta succedendo? Attendiamo informazioni più precise in merito.