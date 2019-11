Persona 5 Scramble: trailer dedicato a Morgana per il gioco PS4 e Nintendo Switch!

All'arrivo di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sul mercato videoludico manca ancora qualche mese: per addolcire l'attesa, il team di Atlus ha pubblicato un nuovo trailer.

Il filmato, come già quello dedicato a Ryuji Sakamoto, ha per protagonista un singolo personaggio: questa, volta, la scelta è ricaduta su Morgana! Elemento chiave della formazione dei Phantom Thieves, il misterioso felino è pronto a fare il proprio debutto anche in Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Pronto a fronteggiare gli avversari con il proprio Persona, Morgana si mostra in azione all'interno del trailer che trovate disponibile in apertura a questa news: buona visione!

Ricordiamo che l'action RPG dedicato all'universo di Persona 5 vanterà al suo interno anche la presenza di protagonisti inediti. In tal senso, è stato ad esempio pubblicato un trailer interamente dedicato a Sophia, misterioso nuovo personaggio. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers dispone già di una data di pubblicazione precisa legata al mercato nipponico. In Giappone, il gioco debutterà il prossimo 20 febbraio 2020, su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ancora ignota è invece la data di esordio del gioco in Europa, ad oggi generalmente fissata per il prossimo anno.



In attesa di saperne di più, segnaliamo che presto dovrebbero giungere ulteriori dettagli sulla versione occidentale di Persona 5 Royal.