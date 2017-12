Persona 5: la serie animata sarà trasmessa ad aprile 2018 in Giappone

Durante il livestream dedicato trasmesso nella giornata di oggi,ha annunciato che la serie animata didebutterà in Giappone durante il mese di aprile del prossimo anno.

L'annuncio è stato accompagnato dalla diffusione di nuovi trailer e della key visual che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. La serie è denominata semplicemente Persona 5: The Animation, e seguendo questo collegamento potete dare un'occhiata allo staff e al cast che prenderanno parte al progetto.

In aggiunta, è stato svelato il nome canonico del protagonista di Persona 5: Ren Amamiya ( 福山 潤 in giapponese). Atlus aveva agito allo stesso modo con il personaggio principale di Persona 4, Yu Narukami, svelandone il nome in concomitanza con il lancio della serie animata dedicata al gioco. Il nome fu poi utilizzato per Persona 4: Arena, picchiaduro spin-off della saga JRPG.



Durante lo stesso livestream, Atlus ha annunciato la data di lancio giapponese per Persona 5 Dancing Star Night e Persona 3 Dancing Moon Night.