Persona 5, Sonic e F1 tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop

Ci avviciniamo sempre di più al giorno di Natale e continuano le sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop, le offerte del 20 dicembre sono incentrate su una selezione di giochi distribuiti da Koch Media, tra cui l'acclamato Persona 5 Royal. Niente male vero?

F1 Manager 22 costa 29.98 euro nei formati PS4, PS5 e Xbox, Sonic Colours Ultimate costa 19.98 euro su Nintendo Switch, stesso prezzo per le versioni PlayStation 4 e Xbox One. L'acclamato NieR Automata The End of YoRHa Edition per Switch costa 29.98 euro, stesso prezzo per tutte le versioni di Persona 5 Royal e Persona 5 Royal Launch Edition disponibile su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Infine se siete in cerca di accessori e periferiche, il microfono Razer Seiren V2 Pro costa 69.98 euro.

Una bella occasione per recuperare giochi acclamati da pubblico e critica come NieR Automata per Nintendo Switch e Persona 5 Royal, riedizione di uno dei giochi di ruolo più amati e venduti degli ultimi anni. Tutte le offerte sono valide solo per la giornata di oggi (martedì 20 dicembre) fino ad esaurimento delle scorte disponibili online e nei punti vendita GameStop. Le promozioni del Calendario dell'Avvento proseguiranno fino al 24 dicembre.