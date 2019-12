Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers si mostra in un nuovo trailer di gameplay

Durante l'ultimo episodio del programma giapponese "Mokuyou Dakara Geccha" andato in onda su YouTube, Atlus ha pubblicato un nuovo video di gameplay tratto dal prossimo musou-lite Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Il filmato, che dura circa venti minuti, offre la possibilità di dare uno sguardo al gameplay tipico di Persona 5 Scramble e presenta il protagonista Joker mentre combatte nella città di Sapporo insieme ai The Phantom Thieves, nel tipico caos hack 'n' slash tipico del genere, contro una squadra di ombre. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sembra però non appartenere completamente ai canoni dei classici musou, grazie ad un sistema narrativo basato su missioni precise, piuttosto che sulla frenetica conquista di particolari zone e una progressione dei personaggi molto simile a quella dei moderni action-RPG.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che l'anteprima di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è già disponibile sulle pagine di Everyeye. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers esordirà sul mercato nipponico il 20 febbraio su PlayStation 4 e Switch mentre l'uscita occidentale è rimandata ad un generico 2020.