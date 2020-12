Persona 5 Strikers: oltre 30 minuti di gameplay dalla versione occidentale

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale, è emerso in rete un lungo video gameplay che mostra in azione la versione occidentale di Persona 5 Strikers, destinata ad arrivare sugli scaffali fisici e digitali nei primi mesi del prossimo anno.

Con oltre trenta minuti di gameplay, il filmato offre un'ampia panoramica di diversi aspetti della produzione, dalle sequenze d'intermezzo alle scene di combattimento, passando per numerose conversazioni che ci danno un assaggio del lavoro effettuato dai doppiatori anglofoni. Al lancio, ricordiamo, sarete liberi di scegliere tra il doppiaggio inglese e quello giapponese, entrambi accoppiabili con i sottotitoli in lingua italiana.

Persona 5 Strikers prosegue la storia di Persona 5 e vede i Phanton Thieves affiancati da alcune new entry giocabili, tra le quali spiccano il detective di Kyoto Zenkichi Hasegawa e una misteriosa ragazza proveniente dal metaverso chiamata Sophia. A differenza del noto gioco di ruolo e della sua riedizione Royal, Persona 5 Strikers è un action RPG musou sviluppato dai maestri del genere di Omega Force, studio già responsabile di Dynasty Warriors, Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors. Nonostante ciò, mantiene le dinamiche di combattimento basate sui party, le affinità elementali, gli incantesimi e lo stile artistico tipici della serie Persona.

Persona 5 Strikers verrà lanciato il 23 febbraio 2021 su PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Nintendo Switch e PC via Steam. Oltre alla versione base verrà messa in commercio anche la Digital Deluxe Edition, che offrirà l'accesso al gioco con quattro giorni di anticipo, oltre a bonus come l'artbook digitale, la soundtrack composta da 40 brani, un video dietro le quinte, le tracce dei vecchi giochi della serie (da Persona 1 a Persona 4 Golden) e vari oggetti in-game. Se non lo avete ancora fatto, guardate pure il trailer dell'annuncio di Persona 5 Strikers.