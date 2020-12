Persona 5 Strikers annunciato ufficialmente per PS4, PC e Switch, pure in Digital Deluxe

Lo avevamo già scoperto la settimana scorsa, quando Atlus si è fatta sfuggire il video di presentazione in anticipo sulla tabella di marcia, ma adesso è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Persona 5 Strikers verrà pubblicato in Occidente il 23 febbraio 2021 nelle versioni per PlayStation 4, PC Steam e Nintendo Switch.

Persona 5 Strikers prosegue la storia di Persona 5, e vede il ritorno del noto cast dei personaggi e dei Phanton Thieves, affiancati da new entry come un detective di Kyoto, Zenkichi Hasegawa, e una misteriosa ragazza proveniente dal metaverso chiamata Sophia, entrambi giocabili. A differenza di Persona 5 si configura come un action RPG musou, ed è sviluppato dai maestri del genere di Omega Force, studio responsabile di giochi come Dynasty Warriors, Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors. In ogni caso, conserva le dinamiche di combattimento basate sui party, le affinità elementali, gli incantesimi e lo stile artistico che contraddistinguono la serie Persona.

Persona 5 Strikers verrà venduto in due differenti edizioni: la base e la Digital Deluxe Edition, che offrirà l'accesso anticipato il 19 febbraio 2021, oltre a bonus come l'artbook digitale, la colonna sonora con oltre 40 tracce, un video dietro le quinte, i brani dei vecchi giochi della serie (da Persona 1 a Persona 4 Golden) e vari oggetti di gioco.

È interessante notare che Strikers sarà il primo gioco del brand Persona 5 a debuttare su PC e Nintendo Switch, e che la versione PS4 sarà retrocompatibile con PS5. Prima di lasciarvi alla visione del trailer dell'annuncio, segnaliamo anche che Persona 5 Strikers offrirà il doppiaggio in inglese e in giapponese, realizzato dagli interpreti originali.