Persona 5 Strikers arriva a febbraio in Europa, lo svela un video non in elenco su YouTube

Un video caricato sul canale YouTube di Atlus come non in elenco e ora definitivamente rimosso ha svelato la data di uscita occidentale di Persona 5 Strikers, questo il titolo inglese adottato per Persona 5 Scramble The Phantom Striker.

Il gioco sarà disponibile dal 23 febbraio 2021 su PS4, Nintendo Switch e PC via Steam, a dodici mesi esatti di distanza dal lancio in Giappone avvenuto nel febbraio di quest'anno. Purtroppo non ci sono altri dettagli, al momento non sono noti eventuali bonus preorder o edizioni limitate, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per saperne di più... arriverà a breve o dovremo attendere i The Game Awards della prossima settimana?

In Giappone Persona 5 Scramble ha superato le aspettative di vendita con oltre 150.000 copie distribuite, in Occidente il genere è certamente più di nicchia ma considerando la buona popolarità raggiunta da Persone gli analisti si aspettano vendite comunque più che positive anche nei territori occidentali.

La speranza è che Atlus possa pubblicare la demo di Persona 5 Scramble su PlayStation Store, Nintendo eShop e Steam, così come accaduto in Giappone e permettere ai giocatori di provare con mano le meccaniche del gioco.