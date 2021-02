Persona 5 Strikers: le atmosfere dell'action GDR nel video Liberate Hearts

Dopo aver svelato i requisiti PC di Persona 5 Strikers, SEGA e Atlus ci rituffanno nelle atmosfere dell'ultimo action ruolistico sui Ladri Fantasma per tratteggiare l'esperienza ludica e grafica di questo titolo ormai prossimo al lancio nella sua versione occidentale.

Nel filmato Liberate Hearts confezionato da Omega Force, il team artefice della serie di Dynasty Warriors inscena alcune delle battaglie che avremo modo di combattere insieme ai protagonisti di questa ambiziosa opera.

Come abbiamo potuto appurare nella nostra recensione di Persona 5 Strikers, l'impegno profuso dagli sviluppatori giapponesi trova una perfetta rappresentazione nel tenore qualitativo delle componenti GDR e strategiche del titolo, due aspetti che contribuiscono a infondere ulteriore originalità e dinamismo alle meccaniche di combattimento.

L'uscita di questo ricco spin off di Persona 5 è prevista per il 23 febbraio su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4, come pure su PS5 tramite retrocompatibilità. Per avere un quadro più ampio dell'esperienza ludica, tecnica e artistica del titolo, sulle nostre pagine potete ammirare la versione occidentale del musou ruolistico di Atlus in un video con 30 minuti di gameplay di Persona 5 Strikers.