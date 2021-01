Persona 5 Strikers: botte da orbi nel nuovo trailer ufficiale

Quando manca poco più di un mese al lancio, Atlus ha schiacciato l'acceleratore della macchina del marketing e, dopo averci concesso l'opportunità di provare Persona 5 Strikers, ha anche pubblicato in rete un trailer ricco di azione intitolato "All-Out-Attack" (Attacco Totale).

Il filmato alterna con un ritmo serrato cutscene e sequenze di gameplay, offrendoci una panoramica dei personaggi giocabili e dei loro stili di combattimento. Persona 5 Strikers, ricordiamo, a differenza del titolo principale si configura come un action RPG musou sviluppato dai maestri del genere di Omega Force, studio già noto per giochi come Dynasty Warriors, Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors. Nel pieno rispetto della serie di appartenenza, in ogni caso, offre anche dinamiche di combattimento basate sui party, meccaniche come le affinità elementali e lo stile artistico tipico della serie Persona.

Persona 5 Strikers uscirà il 23 febbraio 2021 su PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Nintendo Switch e PC via Steam. Oltre alla versione base verrà messa in commercio anche la Digital Deluxe Edition di Persona 5 Strikers, che offrirà quattro giorni di accesso anticipato e bonus come l'artbook digitale, la soundtrack composta da 40 brani, un video dietro le quinte, le tracce dei vecchi giochi della serie (da Persona 1 a Persona 4 Golden) e vari oggetti in-game. Già che ci siete, oltre al trailer date un'occhiata pure alla nostra Video Anteprima di Persona 5 Strikers.