Persona 5 Strikers: come guadagnare denaro velocemente

L’approfondita natura da gioco di ruolo alla giapponese di Persona 5 Strikers e i numerosi nemici che incontrerete durante l’avventura vi costringeranno non solo a cercare di aumentare di livello il più velocemente possibile, in modo da migliorare le vostre statistiche e abilità, ma anche ad accumulare oggetti ed equipaggiamento.

Per poter acquistare armi ed equipaggiamento di qualità sempre maggiore, in grado quindi di garantirvi maggiori possibilità di sopravvivenza e statistiche più elevate, avrete bisogno di un flusso costante e molto ingente di denaro; ecco quindi alcuni metodi per ottenerne grandi quantità il più velocemente possibile.

La prima strategia che potete decidere di utilizzare si basa su un paio di requisiti, che vi richiedono di sbloccare due abilità specifiche da tutte quelle a vostra disposizione: stiamo parlando delle abilità Estorsore e Cacciatore di Tesori. La prima di queste due, Estorsore, vi conferirà un bonus passivo onnipresente al denaro ottenuto in seguito a qualunque combattimento. La seconda, ovvero Cacciatore di Tesori, aumenterà la probabilità di spawn dei Demoni del Tesoro: quest'ultimi sono nemici particolari che, una volta sconfitti, vi ricompenseranno con quantità di denaro ed esperienza di molto superiori alla media. Combinando gli effetti di queste due abilità, quindi, sarete in grado di accumulare grandi quantità di denaro semplicemente giocando nella maniera più classica, e senza dover quindi ricorrere ad ulteriori particolari stratagemmi.

Nel caso in cui, invece, vogliate mettere da parte ancora più denaro di quanto sia possibile fare con il metodo descritto precedentemente, potrete sempre rigiocare le boss-fight già completate attraverso le missioni secondarie chiamate Richieste Passato Doloroso: in questo modo potrete guadagnare nuovamente tutte le ricompense che quel boss fornisce una volta sconfitto, ricompense che includono una quantità di denaro maggiore del solito grazie alla vostra abilità Estorsore. Inoltre, vi consigliamo anche di cercare e sconfiggere tutti i Demoni del Tesoro a partire dal quinto dungeon in poi: grazie all'abilità da Cacciatore di Tesori, infatti, guadagnerete enormi somme di denaro sconfiggendo questi mostri.