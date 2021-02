Persona 5 Strikers: come ottenere velocemente Punti Persona

Il sequel musou dell’acclamatissimo Persona 5, gioco di ruolo action alla giapponese sviluppato e pubblicato da Atlus nel corso del 2017, riprende molte delle meccaniche del suo predecessore, tra cui anche il funzionamento del sistema delle Persona.

Ciascun personaggio del vostro party possiede una cosiddetta “Persona”, ovvero una sorta di entità che rappresenta la sua personalità interiore, che all’atto pratico delle fasi di gameplay e combattimento si traduce nella capacità di utilizzare e sfruttare una serie di poteri speciali. A differenza di tutti gli altri personaggi, il vostro protagonista, Joker, sarà in grado di imbrigliare e intervallare il potere di molte Persona diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche uniche che la renderanno più o meno utile a seconda delle situazioni di gioco. Per poter migliorare e potenziare le vostre Persona, tuttavia, avrete bisogno di accumulare una grande quantità di Punti Persona, che non vanno confusi con i Punti Esperienza di Persona 5 Strikers. Ecco quindi alcuni metodi estremamente efficaci per ottenere rapidamente grandi quantità di Punti Persona con cui potenziare le abilità dei personaggi del vostro party.

La prima cosa che dovrete fare sarà ottenere l’abilità chiamata Spirito del Jolly, la quale aumenterà passivamente le probabilità che un nemico sconfitto lasci cadere a terra una Maschera. Le maschere non sono altro che la rappresentazione fisica di una determinata Persona, e finché avrete slot liberi a disposizione sarete in grado di acquisire Persona sempre nuove e diverse, in modo tale da aumentare e rendere più variegato il roster delle abilità a vostra disposizione. Tuttavia, nel caso in cui gli slot per le Persona di Joker siano esauriti, oppure se la Persona legata alla maschera lasciata cadere dal nemico fa già parte della vostra “collezione”, la maschera verrà trasformata in una certa quantità di Punti Persona, i quali vi verranno poi automaticamente assegnati: ecco quindi il segreto per farmare un gran numero di Punti Persona. Vi segnaliamo che esiste anche la possibilità di potenziare l’abilità Spirito del Jolly più di una volta in modo tale da aumentarne l’efficacia, ad un costo in Punti Legame (quelli che si ottengono con l’aumento di livello del personaggio) tutto sommato piuttosto economico: il consiglio è quindi quello di cercare di migliorare l’abilità fino al massimo livello il prima possibile.

Grazie all’acquisto di questa abilità sarete quindi in grado di procedere normalmente lungo tutta la campagna principale del gioco senza mai, o quasi, rischiare di rimanere a secco di Punti Persona: un problema di approvvigionamento in tal senso inizierà infatti a farsi sentire solamente una volta raggiunto l’endgame, quando i punti richiesti per potenziare e gestire le Persona saranno davvero moltissimi. A questo punto il modo più conveniente per ottenere i punti necessari sarà quello di fare un po’ di grinding, completando più volte i dungeon di livello 6 e superiore: all’interno di essi è infatti possibile trovare un gran numero di nemici molto potenti, i quali lasceranno cadere maschere che vi frutteranno moltissimi Punti Persona.

Infine, l’ultimo trucchetto che vale la pena menzionare è la possibilità di eliminare le Persona in vostro possesso che non vi sono più di alcun aiuto o interesse, magari perché troppo deboli rispetto alle vostre attuali esigenze: per eliminare una Persona vi basterà recarvi all’interno della Stanza di Velluto e premere il tasto Options (su Playstation 4) o + (su Nintendo Switch). Eliminando una Persona in vostro possesso libererete uno slot precedentemente occupato e guadagnerete una certa quantità di Punti Persona.