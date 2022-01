Persona 5 Strikers: come sbloccare il New Game Plus

A differenza di quanto accade in quasi ogni titolo munito di New Game Plus, in Persona 5 Strikers non basta concludere il gioco per poterlo ricominciare mantenendo alcuni progressi. Prima di sbloccare questa modalità nell’opera di Omega Force e Atlus, infatti, è necessario sconfiggere un boss tanto temibile quanto opzionale. Ecco dove trovarlo.

Superati i titoli di coda, i giocatori possono decidere di tornare al momento che precede l’ultimo scontro di Persona 5 Strikers. Facendo così, si ha accesso a una serie di compiti secondari che rappresentano l’endgame del titolo in questione e dopo averli completati dal primo all’ultimo (sconfiggendo nuovamente i boss dell’avventura per sbloccare le armi migliori del gioco) si potrà finalmente accettare l’incarico di abbattere il Mietitore.



Situato nelle profondità della Prigione di Okinawa, questo avversario ricorrente della serie Persona è in assoluto il boss più forte del gioco, tanto che per affrontarlo è consigliabile avere raggiunto il livello 75. Dopo averlo sconfitto, vi basterà tornare al nascondiglio dei Phantom Thieves per riscattare le ricompense, tra le quali non mancherà l’agognato New Game Plus.

