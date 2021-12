Persona 5 Strikers gratis con PlayStation Plus: che gioco è esattamente?

Com’era già accaduto più volte durante gli scorsi mesi, i giochi gratis del PlayStation Plus di gennaio 2022 sono stati correttamente anticipati. Fra i titoli che, con l’arrivo del nuovo anno, verranno concessi tramite il servizio in abbonamento, troviamo Persona 5 Strikers. Partendo dal suo genere di appartenenza, scopriamo di che gioco si tratta.

Persona 5 Strikers è in tutto e per tutto un J-RPG improntato all’azione, nato dagli sforzi congiunti di Atlus e del team Omega Force. Malgrado quest’ultimo sia conosciuto per mantenere alta la bandiera dei musou, il gioco in questione si distanzia ampiamente dai classici esponenti del genere, grazie a una formula ludonarrativa ereditata da Persona 5. In quanto spin-off della quinta iterazione della serie – che ricordiamo essere nata a sua volta dai Megami Tensei – Strikers risulta collegato agli eventi del gioco principale e si sviluppa come farebbe un vero e proprio sequel diretto. Il tutto però, senza tenere conto degli eventi esclusivi della versione Royal di Persona 5.

