Persona 5 Strikers: guida ai controlli su PS4, PC e Switch

Da oggi è ufficialmente disponibile sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali il nuovo Persona 5 Strikers, spin-off della serie improntato all'azione. Se state per giocare il titolo per la prima volta su PC o console, in questa guida potete trovare una serie di consigli utili sul sistema di controllo.

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi del gioco su tutte le piattaforme:

Controlli di Persona 5 Strikers su PlayStation 4 e Nintendo Switch

Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

Gestione della telecamera: stick analogico destro

Phantom Dash/Interazione: Cerchio su PlayStation 4 (A su Nintendo Switch)

Salta: X su PlayStation 4 (B su Nintendo Switch)

Attacco normale: Quadrato su PlayStation 4 (Y su Nintendo Switch)

Attacco speciale/Colpo a distanza (mentre si sta mirando): Triangolo su PlayStation 4 (X su Nintendo Switch)

Showtime: Triangolo + Cerchio su PlayStation 4 (X + A su Nintendo Switch)

Evoca Persona/Colpo a distanza (mentre si sta mirando): R1 su PlayStation 4 (R su Nintendo Switch)

Mira: tieni premuto L1 su PlayStation 4 (L su Nintendo Switch)

Schivata/Scatto: R2 su PlayStation 4 (ZR su Nintendo Switch)

Thief Vision/Terzo Occhio: L2 su PlayStation 4 (ZL su Nintendo Switch)

Aggancia bersaglio: R3 su PlayStation 4 (RS su Nintendo Switch)

Avanzamento automatico nei dialoghi: L3 su PlayStation 4 (LS su Nintendo Switch)

Mappa: pressione del touchpad su PlayStation 4 (- su Nintendo Switch)

Menu: Options su PlayStation 4 (+ su Nintendo Switch)

Controlli di Persona 5 Strikers su PC

Movimento del personaggio: W,A,S,D

Gestione della telecamera: K,J,L

Cammina: tieni premuto Maiusc destro

Phantom Dash/Interazione: N

Phantom Dash (scorciatoia): 3

Attacco All-Out: 4

Showtime: H + N oppure T

Salta: Barra spaziatrice

Attacco normale: B

Attacco speciale/Colpo a distanza (mentre si sta mirando): H

Evoca Persona/Colpo a distanza (mentre si sta mirando): Ctrl sinistro

Mira/Resetta telecamera: Maiusc sinistro

Schivata/Scatto: Alt sinistro

Thief Vision/Terzo Occhio: Tab

Aggancia bersaglio: E

Avanzamento automatico nei dialoghi: O

Mappa: 1

Menu: 2

Va precisato che la versione PC di Persona 5 Strikers può essere giocata con un qualsiasi tipo di controller supportato da Steam ed è quindi possibile decidere liberamente quale tipo di sistema di controllo utilizzare.

