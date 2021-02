Persona 5 Strikers: la guida per livellare più velocemente

Persona 5 Strikers, appena arrivato in Europa, è un Action RPG con elementi musou, se siete nelle prime fasi dell'avventura potreste essere interessati a capire come aumentare rapidamente il livello del proprio personaggio. Ecco come livellare facilmente in Persona 5 Strikers.

Con equipaggiamenti sempre da migliorare e nuove abilità da imparare, vorrete sicuramente raggiungere il livello 99 con tutti i personaggi del gruppo evitando di perdere ore e ore di grinding selvaggio; ecco quindi una breve guida con tutti i consigli utili per aumentare velocemente il livello in Persona 5 Strikers. Vi spiegheremo in quali abilità Legame investire i punti, anche se ci concentreremo soprattutto su come aumentare il livello di ogni personaggio e non il livello di legame del party, di cui parleremo in un'altra guida.

Come aumentare il livello in Persona 5 Strikers

Per livellare più in fretta dovrete portare a termine una serie di azioni chiave, che adesso vedremo nel dettaglio.

Abilità Legame Cacciatore di Tesori

Come prima cosa, conviene investire punti in quest'abilità Legame, che aumenta le chance di trovare in ogni dungeon del gioco i Demoni del Tesoro. Questi nemici infatti sono molto utili in quanto vi garantiscono grandi quantità di monete e punti esperienza una volta sconfitti: se cercate di livellare più in fretta, aumentare le probabilità che compaiano è d'obbligo. Questa abilità si trova proprio al centro del rigo più basso e può essere migliorata due volte per massimizzarne l'effetto.

Combattere tutti i nemici e progredire nella storia

Il secondo metodo per aumentare il guadagno di livelli è procedere nella storia principale, sbloccare più Prigioni e battersi con tutti i nemici che incontrerete. Facendo questo non solo sbloccherete nuove aree del gioco, con nemici di livello più alto che quindi vi daranno più esperienza, ma anche le Richieste, che vi porteranno a combattere contro potenti boss che, una volta sconfitti, vi faranno salire di livello automaticamente.

Usando entrambi questi metodi dovreste essere in grado di raggiungere in tempi relativamente brevi il livello 70 con ogni personaggio, prima di arrivare al dungeon finale. Potrete evitare quindi di perdere tempo nelle altre fasi del gioco, solo per accumulare esperienza e prepararvi.

Raggiungere il livello 99

Se volete andare oltre il livello 70, per raggiungere il livello 99 (massimo) con tutti i pg dovrete usare un metodo ben preciso che anche in questo caso vi farà risparmiare tempo.

Dopo aver ripulito ogni Prigione, avrete la possibilità di accettare delle Richieste particolari, chiamate "Passato doloroso": sostanzialmente delle missioni secondarie che vi consentiranno di affrontare, di nuovo, tutti i boss principali del gioco. In questo modo potrete letteralmente "farmare" grandi quantità di punti esperienza rapidamente, oltre a farvi un'idea migliore di quali strategie usare per i boss finali del gioco. Continuate ad accettare queste Richieste e sconfiggere i boss disponibili, e in poche ore vi ritroverete con l'intero gruppo di personaggi al massimo livello, pronti per eliminare qualsiasi minaccia si pari davanti.